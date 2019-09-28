شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تشكيل اللجان الداخلية بـ"النقض" فى خريطة العمل الجديدة بالمحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 7 لجان داخلية بمحكمة النقض، جاء تشكيلها ضمن خريطة توزيع العمل الجديدة للمحكمة، الخريطة تتضمن أيضًا تحديد الدوائر وتوزيع الأعضاء عليها، ونص البند ثامنًا من الخريطة على اللجان الداخلية بالمحكمة وتشكيلها، وهى:

1 - لجنة شئون الندب والإعارة للقضاة أعضاء المحكمة

تتشكل برئاسة القاضى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من النواب حسب ترتيب الأقدمية وعضوية القاضيين، طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعاطف عبد السميع النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، بصفة أصلية.

وللقاضيين حسين محمد حسين الصعيدى، وعمر محمود بريك محمد نواب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)، أو من يلى بترتيب الأقدمية.

2 - لجنة شئون العاملين (الموارد البشرية)

المادة 138 من قانون السلطة القضائية والقانون رقم 5 لسنة 1991، وتشكل برئاسة القاضى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من النواب حسب ترتيب الأقدمية، وعضوية القاضيين طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعاطف عبد السميع النائب الثانى لرئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)، وبصفة احتياطية، القاضيين حسين محمد حسين الصعيدى، وعمر محمود بريك محمد نواب رئيس محكمة النقض.

3 - لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية

تتشكل برئاسة القاضى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من النواب حسب ترتيب الأقدمية وعضوية القاضيين، طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعاطف عبد السميع النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، بصفة أصلية.

وللقاضيين حسين محمد حسين الصعيدى، وعمر محمود بريك محمد نواب رئيس محكمة النقض ( بصفة احتياطية)، أو من يلى بترتيب الأقدمية. وبحضور القاضى نائب رئيس محكمة النقض المستشار الفنى لرئيس المحكمة.

4 - مجلس التأديب الاستئنافى للمحامين

الهيئة الأولى من القضاة، تتشكل من د.فتحى المصرى بكر العربى، حسن حسن محمد منصور، وجيه أديب عبد الملك، فتحى جودة عبد المقصود عفيفى، عبد الجواد موسى عبد الجواد، نواب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية )، وبصفة احتياطية، القاضيين، ممدوح محمد أحمد يوسف، وعبد التواب عبد الحميد أبو طالب نائبى رئيس المحكمة.

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الهيئة الثانية، تتشكل من القضاة، فرحان عبد الحميد بطران، فتحى محمد حنضل عطية، رضا محمود حسن القاضى، خالد يحيى عبد المجيد دراز، أحمد عبد الكريم محمد يوسف، نواب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية).

وبصفة احتياطية، القاضيين، عادل السيد السعيد الكنانى، حمد عبد اللطيف، نائبى رئيس محكمة النقض.

5 - رئاسة لجنة إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح

تتشكل برئاسة القاضى عمر محمود بريك محمد نائب رئيس المحكمة ( بصفة أصلية)، وبصفة احتياطية القاضى أحمد عبد القوى حسن أيوب نائب رئيس المحكمة. أو من يلى بترتيب الأقدمية.

6 - لجنة الإعفاء من الرسوم

بصفة أصلية، تتشكل من جرجس عدلى جرجس شحاتة، وأحمد عبد القوى أحمد البعل، نائبى رئيس المحكمة.

وبصفة احتياطية، القاضيين، إيهاب السيد عبد المطلب عثمان، وسمير فايزى عبد الحميد عبد الجواد نائبى رئيس المحكمة.أو من يلى بترتيب الأقدمية.

7 - رئاسة مجلس تأديب العاملين

بصفة أصلية، تتشكل من القاضيين يحيى جلال فضل على نائب رئيس محكمة النقض، وبصفة احتياطية أبو بكر البسيونى محمد نائب رئيس محكمة النقض.أو من يلى بترتيب الأقدمية.

لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية

تتشكل من القضاة، أسامة توفيق عبد الهادى، ود. عبد الرحمن محمد هيكل، ومحمود سعيد محمود السيد، نواب رئيس النقض (بصفة أصلية ) أو من يلى بترتيب الأقدمية.