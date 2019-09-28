شكرا لقرائتكم خبر عن فبركة الإخوان بعرض فيديو لمولد أبو النعمان على أنه مظاهرات ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى عمرو أديب، فيديو مفبرك لقنوات الإخوان بعد فشل الدعوة للتظاهر ضد الدولة والاستقرار، بثته إحدى القنوات من مولد سيدى الشلبى بسوهاج على أنه مظاهرات بالصعيد.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، إن ما حدث يعتبر درسًا للإخوان وقطر وتركيا، موضحًا أنهم رفعوا طموحات أنصارهم وأطلقوا هاشتاج "جمعة الخلاص"، بما يعنى أنهم سيتخلصون من الرئيس السيسى اليوم لكن شيئًا لم يحدث.

وأضاف: "لو أنت عندك عدد زى أعداد متظاهرى المنصة، الشرطة والجيش هيقولوا اتفضل أنت اللى معاك الأغلبية، لكن الكتلة الحرجة المصرية ما زالت واقفة جنب دولتها ورئيسها وإن البلد تشم نفسها، والناس مش عاوزة تهد الدولة لسه واثقة فى الإدارة وسامعها وشايفها".