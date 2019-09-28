أخبار مصر | في يوم لن ينساه التاريخ.. شاهد 25 صورة ترصد جمعة استقرار الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يوم لن ينساه التاريخ.. شاهد 25 صورة ترصد جمعة استقرار الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في يوم لن يُمحى من ذاكرة المصريبن الوطنيين امتلئ ميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاري بمدينة نصر، عن آخره اليوم الجمعة، في لافتة تدل على حب المصريين للرئيس السيسي ودعم استقرار البلاد.

مشاركة جميع فئات الشعب في حب مصر

حيث شهد محيط المنصة مشاركة من جميع فئات الشعب بكافة المراحل العمرية المختلفة فى تظاهرة "فى حب مصر ودعم الدولة المصرية" لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى ضد الإرهاب ورفض دعوات جماعة الإخوان على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر الشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعافة في مظاهرات دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشرطتها حاملين لافتات تحمل شعار "كلنا معاك ياريس" وأخرى تحمل شعار نعم للاستقرار واستكمال مسيرة البناء ليدل على مدى الحب للرئيس السيسي، وثقتهم في قيادة مصر إلى بر الأمان.

هؤلاء المشاركين أثبتوا للمأجورين درسا بأن مصر وشبعها يؤيدون ويبايعون الرئيس عبد الفتاح السيسي ويثقون في جيشم.

ووصل المئات من المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي من جميع محافظات مصر والقاهرة الكبرى، في مظاهرات تأيدية بميدان الشهيد هشام بركات في مدينة نصر وبجوار النصب التذكاري.

حفل رد الجميل لمصر

وأشعل الفنان محمد نور، حفل "في حب مصر" برفع حماس الشباب والمشاركين بمجموعة من الأغاني.

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وقدم "ريكو" عدد من الاغاني الوطنية، وسط تفاعل الأف المواطنين المشاركين فى مظاهرات التأييد، كما قام أيضًا بالغناء على المنصة الفنان عصام كاريكا وعمرو الجزار.

وأقيم هذا الحفل كنوع من رد الجميل من المصرين للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري وايضًا ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والآخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل من قبل الدولة للنهوض بالوطن والتقدم نحو الأصلاح الشامل في كل مناحي الحياة.

وكانت الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

عودة الرئيس السيسي إلى أرض الوطن

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط استقبال حافل من المصريين.

وداعب الرئيس السيسي، الحضور، قائلا لهم: "صباح الخير، إيه اللي مصحيكم بدري كده النهاردة الجمعة، الموضوع مش مستاهل خالص"، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيا جدا، ولن يقبلوا تزييف الواقع.

وأضاف أن ما حدث قبل ذلك لن يتكرر مرة أخرى، معقبا: "عشان ربنا، وعشان المصريين متقلقوش من حاجة".

وقال "السيسي"، إن مصر في نظر زعماء العالم "زي الفل"، وكافة الأمور تسير بشكل جيد، مضيفا: "مينفعش نسمع كلامهم ونصدقه ونتعامل معاه.. الموضوع مش كده خالص