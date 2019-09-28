وزير الثقافة تبحث مع نظيرتها الكينية تكثيف الأنشطة الثقافية بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

التقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيدة امينة محمد وزير الرياضة والتراث بدولة كينيا ضمن جدول اعمال المشاركة المصرية الاولى في فعاليات الدورة الـ22 من معرض نيروبي الدولي للكتاب والمقام تحت عنوان " قراءة .. تطبيق .. حرية " في الفترة من 26 حتي 29 سبتمبر الجاري وذلك بحضور خالد الابيض سفير مصر فى كينيا والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب .

وخلال اللقاء أكدت عبد الدايم تميز العلاقات بين البلدين واهتمام مصر بمد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع جميع الشعوب الأفريقية باعتبارها إحدى أولويات القيادة السياسية خاصة فى ظل رئاسة الاتحاد الفريقى هذا العام ، مشيرة الى الحرص على تلبية الدعوة الموجهة من جمعية الناشرين الكينيين للمشاركة بدورة المعرض وذلك فى اطار تعميق وتدعيم التعاون الثقافى بين البلدين ، واوضحت ان التواصل القائم بين البلدين فى المجال الابداعى شهد العام الحالي العديد من الفعاليات التبادلية كان منها مشاركة فرقة أسوان للموسيقى والغناء في فعاليات الدورة السابعة لمهرجان نيروبي الثقافي الدولي خلال يونيو الماضى وسبقها فى مارس المشاركة فى احتفالات اليوم العالمي للمسرح بكينيا ، كما شاركت مجموعة جورج الكينية للثقافة في الدورة السابعة لمهرجان اسوان الدولي للثقافة والفنون في فبراير 2019.

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وتناول اللقاء تعزيز فرص الاستثمار الثقافي بين البلدين والاستعانه بالخبرات المصرية في عدة مشروعات ثقافية وبحثا التعاون بين المتاحف فى الدولتين فضلا عن بناء القدرات في مجال الادارة المتحفية .

من جانبها ثمنت وزير ثقافة كينيا المشاركة المصرية فى معرض نيروبى الدولى للكتاب واشادت بتوهج الثقافة والفنون المصرية فى مختلف انحاء افريقيا خاصة بلادها ، كما وجهت الدعوة لمشاركة مصر فى دعم المهرجان السنوي الأول المقام تحت عنوان سمع .. بصر .. تذوق والهادف إلى إظهار التنوع الثقافي للقبائل الكينية .

وفى نهاية اللقاء اعلن الجانبان عن ضرورة تكثيف الفعاليات الفكرية والفنية التبادلية التى من شأنها دعم وتوطيد اوصر الصداقة والمحبة بين الشعبين .