اختتام فعاليات احتفالات المنصة لتأييد الرئيس السيسي ودعم الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أنهى عشرات الآلاف من المواطنين فعاليات الاحتفال الذي شهدته منطقة المنصة بطريق النصر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة لإعلان التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقد أقيمت سلسلة من العروض والفقرات أحياها الفنانون محمد فؤاد ومحمد رمضان ومحمود الليثي ومحمد نور ، وشارك في الاحتفال عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة والنواب وأعضاء عدد من الأحزاب.

بدأ الإحتفال باستعراض جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الأخيرة لنيويورك واللقاءات التي عقدت على هامش الزيارة مع مختلف رؤساء وقادة العالم.

Advertisements

كما قامت المنصة الرئيسية للاحتفال بإذاعة عدد من الأغاني الوطنية وسط إقبال متزايد للمشاركة ، ثم توالت الفقرات الفنية التي قام فيها المطربون بتقديم عدد من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجمهور.

ورفع المشاركون في الاحتفالية لافتات تندد بالإرهاب وتشدد على ضرورة التصدي لمحاولات هدم الدولة ومساعي المساس بأمن واستقرار الوطن بعدما بدأ يتعافى من الفوضى التي عانى منها لعدة سنوات.

وحمل المواطنون أعلام مصر ، مرددين هتافات لتأييد الرئيس السيسي ودعم خطواته الجادة في الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والإرتقاء بالدولة المصرية.​