أخبار مصر | رسالة المصريين لـ"السيسي" في ختام حفلة النصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة المصريين لـ"السيسي" في ختام حفلة النصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المصريين عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجيشهم وشرطتهم من خلال نزول مئات الآلاف اليوم الجمعة، في مظاهرات وطنية أمام المنصة بمدينة نصر.

وتوافد المصريين من جميع المحافظات ومراكزها لميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاري لكي يساندوا دعم واستقرار بلادهم ويقولون في صوت وأحد "تحيا مصر تحيا مصر".

حمل المواطنون لافتات تعبيرا عن حبهم للوطن وخوفهم عليها بعنوان "احنا معاك ياريس لاستكمال مسيرتك" و"لا للخونة و"لا للجماعات الإرهابية"، مؤكدين أن نزولهم اليوم تعبيراً لحبهم ودعمهم لإستكمال مسيرة الرئيس للنهوض بالوطن في وقت حرج، ومعتبرين أن أبواق الإرهاب لن تهز ثقة الشعب في رئيس الجمهورية.

محمد رمضان

وشارك في إحياء الحفل نجوم الفن المصري في مقدمتهم الفنان محمد رمضان الذي بدأ حفله بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر، وبدأ بعدها بأغنية هما عايزنها فوضى التي أشعل من خلالها حماس المصريين.

محمود الليثي

وايضًا شهد الحفل حضور النجم محمود الليثي الذي أشعل حماس المصريين شارك فى احتفالات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستمرار واستكمال مسيرته لإصلاح الدولة المصرية.

وعند صعود" الليثي" المنصة دعى المصريين لضرورة الحفاظ على بلدهم ورفضهم دعوى التخريب والفوضى قائلأ: "عاوز أحيي تحية كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحية للجيش المصرى العظيم والشرطة المصرية والقضاء المصرى، احنا بيكوا مصر مابتقمش غير بيكوا، وأنتم يا مصريين أثبتوا للعالم كله إن إحنا على قلب رجل واحد، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

محمد نور

وفي نفس السياق صعد المطرب محمد نور على المنصة لإحياء مظاهرات تأييد الرئيس السيسي في حب مصر.

وبدأ "نور" الحفل بإلهاب حماس الشباب والمشاركين بأغنية "يابلادي.. يابلادي" حيث قام بإعادتها مرتين.

وبعد بلادي بدأ بغناء "تحلفي أصدق" وأغاني البوم واما الجديد وهي: "الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص

ريكو

وقام ايضًا المطرب "ريكو" في احتفالات تأييد ودعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة التي تقامعند النصب التذكاري بمدينة نصر وأطلق الكثيرين على هذه الحفلة بحفلة النصر مع مصر.

وقدم "ريكو" عدد من الأغاني الوطنية، وسط تفاعل الاف المواطنين المشاركين فى مظاهرات التأييد.

وغنى المطرب محمد فؤاد مجموعة من أغانيه الشهيرة خلال مشاركته في فعالية تأييد ودعم مصر بالمنصة بمدينة نصر.

وغنى فؤاد أغاني، ابن بلد، وكلمة وطن، بلدي، ووجه تحية للفنان حسن الرداد الذي وقف بجانبه في بداية الفعالية.

كما قام ايضا المطرب ريكو بالغناء ليشعل حماسة المصرين في الحفل.

رد جميل من المصرين

وتقام هذه الحفلة كنوع من رد الجميل من المصرين للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري وايضًا ضد المحاولات التى تجرى بين الحين والأخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التى تبذل من قبل الدولة للنهوض بالوطن والتقدم نحو الأصلاح الشامل في كل مناحي الحياة.

ظهور الأمهات المصرية اليوم

وظهرت الأمهات المصرية اليوم, في مظاهرات دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشرطتها.

وحملت أحدى هؤلاء الأمهات لافتة تحمل شعار "عشانك أعمل أكثر من كدا" لتدل على مدى حبها للرئيس السيسي, ومدى ثقتها في قيادة مصر الى بر الأمان ولعلمها الجيد بأن الأخون وغيرهم ممن يكرهون البلاد يريدون أن تكون مصر في حالة من الفوضى.

توافد المصرين منذ بداية اليوم

والجدير بالذكر أنه بدأ توافد المصرين الى ميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاري منذ صباح اليوم لتأيدهم للرئيس السيسي وجيش وشرطة مصر.

وحمل المصرين لافتت تحمل شعار "إحنا معاك ياريس" لا للخونة والارهاب" "نعم للاستقرار".

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ويذكر أن محيط المنصة شاهد مشاركة شبابية كبيرة فى تظاهرة "فى حب مصر ودعم الدولة المصرية" في أول ساعة صباح اليوم لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد الإرهاب ورفض دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المأجورين.

توافد المصرين من جميع المحافظات

وتوافد من مختلف المحافظات على المنصة بمنطقة مدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر، وسط مشاركة كبيرة للسيدات والرجال والشباب، رافعين الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسى.

تعرض الدولة المصرية لحملات ممنهج لزعزعزة استقرارها

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

رجال مصر من الفلاحين

وفي لافته أتى رجال مصر من الفلاحين من جميع محافظتها الى ميدان الشهيد هشام بركات والنصب التذكاريى بمدينة نصر لكي يعلنو تأيدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي واستقرار الدولة المصرية.

رسالة من أم مصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمحمد علي

قالت أم مصرية على هامش مظاهرات المصريين في ميدان النصر بتوجية رسالة اللرئيس السيسي قائلا: " ياريس اوعى تقلقل في يوم من الايام طول مامعاك شعب وجيش وشرطة, انت قولت ياريس انك مش معاك عصاية سحرية وهبني مصر بيكم واحنا وراك.

وأضافت في رسالة لقناة الجزيرة: "احب اقول للجزيرة الجنزيرة اللي عندك كلهم مأجورين احنا نازين عشان بنحب الوطن".

وأردفت في رسالتها لمعتز مطر قائلة: "يا أهبل بتطب تهطل يا أهبل".

ووجهت ايضُا رسالة لمحمد علي قائلة : "انا بشكر أنك جمعت المصرين للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان ينزلوله تاني

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط استقبال حافل من المصريين.

وداعب الرئيس السيسي، الحضور، قائلا لهم: "صباح الخير، إيه اللي مصحيكم بدري كده النهاردة الجمعة، الموضوع مش مستاهل خالص"، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيا جدا، ولن يقبلوا تزييف الواقع.

وأضاف أن ما حدث قبل ذلك لن يتكرر مرة أخرى، معقبا: "عشان ربنا، وعشان المصريين متقلقوش من حاجة".

وقال "السيسي"، إن مصر في نظر زعماء العالم "زي الفل"، وكافة الأمور تسير بشكل جيد، مضيفا: "مينفعش نسمع كلامهم ونصدقه ونتعامل معاه.. الموضوع مش كده خالص".

وأكد "السيسي"، أنهم يحاولون رسم صورة من الكذب والافتراء والتشويه وتقديم صورة ليست حقيقية، مشددا أنه لا يمكن خداع المصريين، مضيفا: "إحنا جامدين أوي، والبلد جامدة أوي بيكم يا مصريين".

وجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المصريين، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسبوكم.. مش هيسبوكم تنجحوا، ومش هيسبوكم تتهنوا على أي حاجة، هى حرب بينا وبينهم، مجموعة أد كده والشعب كله، بتصدقوهم إزاي".

وأكد أن الإعلام عليه واجب ودور كبير في توعية المواطنين، والتصدي للشائعات، مضيفا: "متسبوش الناس البسطاء"، منوهًا بأن مكانة مصر بشعبها.

ووجه أحد القساوسة من بين الحضور رسالة إلى الرئيس السيسي، "إحنا بنشكرك إنك موافق تحكم مصر، وشايف قيمتها.. كتر خيرك"، فرد الرئيس السيسي: "أنا ليا الشرف.. متشكرين".

وأعرب أحد المشايخ ضمن مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته من الأمم المتحدة، عن محبة وتقدير المصريين للرئيس، قائلا: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ"، مضيفا: ":"نفعت الناس، وعمرت، حفظك الله لنا، وحفظ مصر"، فرد الرئيس السيسي: "متشكرين".

ووجهت الإعلامية آيه عبد الرحمن، سؤالا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "رد فعلك لما شفت الزغاريد والهتافات"، فرد الرئيس السيسي، "أنا يوم ما هطلب من المصريين، هيكون زي يوم التفويض 3 يوليو 2013".

وأضاف "السيسي"، "يوم هطلب من المصريين سيكون رساللة للعالم كله.. ينزل الملايين مش أقل من كده".

وهتف الحضور بعد ختام الرئيس السيسي، "بنحبك يا ريس".