شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يشكر سفير بيلاروسيا بعد انتهاء فترة عمله فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجى راتشكوف، والوفد المرافق له، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا معتمدًا لبلاده لدى مصر، والتى شهدت رحلة عمل مثمرة على مختلف الاتجاهات.

ورحب «العصار»، فى بداية اللقاء، بالسفير، ووجّه الشكر إليه على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وهو ما أسهم فى تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية، والتى أثمرت عن توقيع عقود وبروتوكولات تعاون مشترك لتصنيع الشاحنات ومحركات الديزل والجرارات واللوادر والمُعَدّات الثقيلة والمُعَدّات الزراعية والصوامع، وكذلك توسيع آفاق التعاون مع شركات بيلاروسية أخرى، من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع شركات الإنتاج الحربى فى مجالات جديدة، منها تصنيع سبائك الألومنيوم، إلى جانب التعاون فى المجالات الدفاعية.

وثمّن «راتشكوف» العلاقات الثنائية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية، وأعرب عن ثقته فى أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر فى التطور خلال فترة عمل السفير الجديد، مشيدًا بما تم تحقيقه على مدار السنوات الست الماضية، التى شهدت تطورًا ملحوظًا فى العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا، خصوصًا فى ظل تبادل الزيارات بين الرئيسين المصرى والبيلاروسى.