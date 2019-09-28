شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الطاقة العالمى»: مصر تدعم توجه إفريقيا لبناء محطات نووية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمى، المستشار السابق لوزير الكهرباء، إن مصر تسعى لإيجاد فرص حقيقية لتحسين وتوسيع هياكل البنية الأساسية لدول القارة الإفريقية كمجال رئيسى للتعاون من أجل تعزيز التنمية الشاملة، وأحد هياكل البنية الأساسية الرئيسية للإمداد بالطاقة، وفى هذا المجال تأتى البرامج النووية لدول القارة، خصوصًا أن مصر تتعامل مع القوى النووية السلمية منذ أكثر من 60 سنة، وتضع حصاد هذه الخبرة فى خدمة أوجه التعاون المختلفة فى هذا المجال للدول الإفريقية التى لديها برنامج نووى.

وأضاف عزيز لـ«المصرى اليوم» إن هناك مساحة عريضة للتعاون مع دول القارة فى التحول الرقمى والفرص التى يتيحها للاقتصاد الإفريقى وفى آليات المنافسة العادلة، وفى حماية الاستثمارات البيئية، وبناء نماذج جديدة للعمل المستديم فى عالم الاستثمار، ويعزز ذلك توفير الوظائف كأفضل وسيلة للحماية الاجتماعية، فى هذا الإطار سيشمل التعامل النووى المصرى الإفريقى دراسات الجدوى، والدراسات البيئية، ودراسات الأمان، ودراسات المواقع، والبدائل التكنولوجية، فضلًا عن التطبيقات السلمية، ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تبث روحًا جديدة لإحراز نتائج حقيقية على درب التقدم فى هذه الجوانب كلها.

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وطالب «عزيز» بضرورة أن توظف إفريقيا مخزوناتها المؤكدة من مصادر الطاقة لتنويعها، إذ تملك مصادر هائلة للطاقة المائية النظيفة التى لم تتم الاستفادة منها بعد، وفيها كذلك مصادر وفيرة للغاز الطبيعى والنفط، ويتوافر لديها خامات اليورانيوم، وهو الوقود الرئيسى لمحطات الكهرباء النووية، وتقع أجزاء كبيرة منها فى مسارات الرياح القادرة على توليد كميات ضخمة من الطاقة، كما توجد مناطق شاسعة منها فى الأحزمة الشمسية والسطوع الشمسى الكثيف، فضلًا عن أماكن وفيرة لطاقة حرارة جوف الأرض وطاقة الأمواج، ما يجعل القارة جديرة بأن تتنوع لديها حافظة الطاقة على نحو يحقق درجة عالية من معايير الطاقة المستدامة. وأشار عضو مجلس الطاقة العالمى إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها أحد كيانات منظمة الأمم المتحدة التى تستهدف أمن وسلام العالم فيما يتعلق بالطاقة الذرية والقوى النووية، بهدف التحكم فى الحظر النووى واتخاذ كل الإجراءات التى تجعل دول العالم ملتزمة بالسلام العالمى بعيدًا عن الخطر النووى وفى مقدمتها إخلاء العالم من الأسلحة النووية، ولذلك ترعى الوكالة معاهدة حظر الانتشار النووى، وتسعى لضم جميع دول العالم تحت لوائها، وذلك لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة الذى يحول دون الانتشار النووى بمعناه الخطير وليس التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ولضمان عدم تحريف أى من المواد النووية لغير الأغراض السلمية.

وأوضح «عزيز» أن الوكالة تقدم العون الفنى والعلمى والتكنولوجى لتنمية الأنشطة الخاصة بإدخال الطاقة النووية لأغراض توليد الكهرباء والتطبيقات السلمية كافة للدول التى تقرر ذلك، وهو الدور المنتظر من الوكالة بالنسبة لدول إفريقيا المتطلعة إلى دخول القوى النووية فى مزيج الطاقة لديها.

ولفت إلى أن هناك مكاسب كثيرة لإقامة المفاعلات النووية، ولكن ليس المهم كم من الوقت سيمر حتى جنى هذه المكاسب، ولكن الأهم أن تأتى البداية عاجلًا، وفى الأحوال العادية تحتاج المحطة النووية من 10 إلى 15 سنة حتى التشغيل النهائى، إذ يستغرق التشييد 5 سنوات بحد أقصى، وتستغرق التراخيص خاصة المتعلقة بالآمان وقتًا طويلًا.. أما المردود من الاستثمار، فبمجرد دخول المحطة الخدمة فإن مردودها الاستثمارى يبدأ فى الظهور، لأن الكهرباء المولدة سلعة رابحة على أى حال.

ونبه عضو مجلس الطاقة العالمى إلى أن مصر هى الدولة الإفريقية الثانية بعد جنوب إفريقيا التى تدخل العصر النووى نظرًا لصعود الاحتياج الشديد لديها لتنويع مصادرها من الطاقة، حيث بدأت جنوب إفريقيا منذ وقت طويل وهى الدولة الوحيدة فى القارة التى توجد فيها محطات قوى نووية تعمل لتوليد الكهرباء، وتشارك العالم أيضًا فى التطوير التكنولوجى للمفاعلات، وتجرى تجارب عديدة على أنواع جديدة ذاتية الأمان، غير أن بقية الدول الإفريقية لم تفكر فى بناء المفاعلات النووية لوفرة المصادر الأخرى لديها كالمصادر المائية والنفطية والغازية والفحمية والمصادر الجديدة والمتجددة، وستبدأ الدول الإفريقية فى التطلع إلى القوى النووية حين يزيد الطلب على الطاقة لديها على المصادر المتوفرة، كما أن القوى النووية لاتزال مرتفعة الاستثمارات بما لا تستطيع دول كثيرة فى القارة تحمله.