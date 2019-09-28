شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للشئون الإسلامية" يناقش دور الإعلام في مواجهة تزييف الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاوقاف، أن موضوع : "دور الإعلام في مواجهة تزييف الوعي" سيكون موضوع أول مجلس علمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية , في لقاء مفتوح لأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومراسلي الوزارة من الصحفيين والإعلاميين.

وستدار الجلسة برئاسة د. سامي الشريف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية صباح الثلاثاء القادم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بحضور نخبة من المتخصصين في المجال الإعلامي.

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