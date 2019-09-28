شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنظم ندوات بالمدارس لرفع وعي طلاب الثانوى وتصحيح المفاهيم الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعنلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد ندوات ثقافية دينية بهدف بناء الوعى لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام والفنى، وتصحيح المفاهيم الدينية لديهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تنفيذ الندوات في أشهر" أكتوبر ، ونوفمبر ، وديسمبر ، ومارس، وابريل" بإجمالى 5 ندوات خلال العام الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة اختيار الأماكن المناسبة التي تتسع لأكبر عدد من الطلاب المستهدفين وإخراج الندوة في شكل مشرف ، على أن تكون الندوة برعاية مدير عام الادارة التعليمية مباشرةً، موضحة أنه سيتم ترشيح وزارة الأوقاف أحد أئمتها المتميزين للمشاركة فى الندوات.