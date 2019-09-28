مصر في أسبوع| تحركات مصرية لحسم مفاوضات سد النهضة.. وفشل دعوات الفوضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة كان أبرزها، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك والتقى خلالها 22 رئيسًا ومسؤولاً، وأكد الرئيس أنه لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع.

وشهد الأسبوع أيضا افتتاح وزارة التموين 4 مكاتب للخدمات المتطورة، وضرب زلزال قوته 3.4 ريخنر شرق القاهرة، والقوات المسلحة تحذر من صفحات تدعي علاقتها بها، واحتشاد الآلاف أمام المنصة تحت شعار "في حب مصر" ليكتبون فشل دعوات الفوضى.

السبت

الرئيس السيسي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بتوقيت القاهرة إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير التموين: "اللي يجيب شهادة تراكمات من الكهرباء يرجع للدعم في نفس الأسبوع"

علق وزير التموين والتجارة الداخلية، على شكوى عدد من المواطنين بشأن حذفهم من بطاقات التموين بسبب فواتير غير صحيحة للكهرباء، قائلًا: "لما المواطن بيجيب شهادة من الكهرباء إن دي تراكمات بيرجع في نفس الأسبوع"، للتفاصيل اضغط هنا..

تبدأ من 866 ألفًا.. خطوات الحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة (تفاصيل كاملة)

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء الماضي، تسجيل وسداد جدية الحجز لـ814 قطعة أرض أكثر تميزاً، بـ8 مدن جديدة، و1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن، من خلال الموقع الإلكترونى (اضغط هنا)، ويستمر التقديم حتى 27 سبتمبر المجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

بالصور.. وزير الآثار يتفقد تابوت الملك توت عنخ آمون في معمل الترميم

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، آخر أعمال تعقيم وترميم تابوت الملك توت عنخ آمون، الموجود في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، بعد خروجه من خيمة التعقيم الخاصة به للبدء في أعمال ترميمه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فك التابوتين الخاصين بـ"سن نچم" وزوجته الذي كان يعمل رئيسا العمال، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، للتفاصيل اضغط هنا..

"الآثار": 3 شركات وطنية تتولى نقل مركب "خوفو" للمتحف الكبير

قال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إنه يجري حاليا إجراء الدراسات لنقل مركب خوفو الأولى من موقعها الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى قاعة مخصصة لمراكب خوفو بالمتحف، موضحا أن هناك ٣ شركات وطنية ستتولى عملية نقل المركب، للتفاصيل اضغط هنا..

معهد الفلك: زلزال يضرب شرق القاهرة بقوة 3.4 ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت في تمام الساعة التاسعة و9 دقائق مساء اليوم السبت، زلزالًا بقوة 3.43 على مقياس ريختر، ضرب منطقة شرق القاهرة، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

القوات المسلحة تحذر من صفحات تدعي علاقتها بها- بيان رسمي

قالت القوات المسلحة المصرية، إنها ليس لها أي علاقة بالصفحات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعي تبعيتها للقوات المسلحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يلتقي قادة عربًا وأفارقة ومسئولين دوليين في نيويورك

يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نشاطه بعقد عدة لقاءات ثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بعض القادة العرب والأفارقة ومن المنظمات الدولية، بالإضافة إلى عقد الجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق والتي عقدت جولتها الأولي في القاهرة مارس الماضي؛ وذلك لمتابعة ما تم بحثه والاتفاق عليه خلال القمة الأولي وكذا تعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلهم الجغرافي وتكامل مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية، للتفاصيل اضغط هنا..

قمة "مصرية أردنية عراقية" في نيويورك

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة ثلاثية "مصرية أردنية عراقية" على هامش فعاليات الدورة الـ 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

مدير "الفاو" للسيسي: نتابع نشاط مصر الضخم في مشروعات الزراعة والتنمية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، للتفاصيل اضغط هنا..

شقق وفيلات.. تعرف على أسعار الوحدات السكنية المطروحة من الإسكان (صور)

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الثلاثاء المقبل، تسجيل حجز الوحدة السكنية بمختلف أنواعها من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

الرئاسة: العالم يقدر السيسي كأول قائد عربي يطالب بتجديد الخطاب الديني

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن حرص قادة و رؤساء وملوك العالم علي اللقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل ثنائي ومتكرر في كافة المحافل الدولية الكبري إنما يعكس بوضوح الاحترام والتقدير الكبير الذي تتمتع به مصر قيادة و شعبا علي المستوي الدولي، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: المنطقة ستظل غير مستقرة طالما هناك إسلام سياسي يسعى للحكم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منطقة الشرق الأوسط ستظل في حالة عدم الاستقرار طالما هناك إسلام سياسي يسعى للوصول للسلطة، للتفاصيل اضغط هنا..

ترامب: السيسي قائد عظيم أتى بالاستقرار إلى مصر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "مصر لديها قائد عظيم وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، أتى بالاستقرار إلى مصر وقبل وصوله إلى الحكم كان هناك فوضى"، للتفاصيل اضغط هنا..

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي بشأن رعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، وألقى كلمة مصر في هذا الشأن والتي تضمنت عرضا لجهود الدولة

لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بمقاتلي القوات البحرية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقطع فيديو، للقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، للتفاصيل اضغط هنا..

توافق مصري فرنسي بشأن الأزمة الليبية خلال لقاء السيسي وماكرون

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في نيويورك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن الرئيس أشاد خلال اللقاء بقوة العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وما تتسم به من طابع تاريخي، للتفاصيل اضغط هنا..

"أزمات المنطقة وسد النهضة".. ننشر نص كلمة السيسي بالأمم المتحدة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مصر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ47، متضمنة حديثًا عن تنمية القارة الأفريقية، وحل مشكلات دول الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة حل القضية الفلسطينية، وإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف بشأن أزمة بناء وملء سد النهضة الأثيوبي، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يهدد استقرار المنطقة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، الاضطلاع بدورها في التمويل لتنمية أفريقيا بأيسر الشروط، مؤكدًا أن القارة الأفريقية هي قارة الفرص التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الوزراء: طرح 6 شركات حكومية كبرى بالبورصة خلال الفترة المقبلة

Advertisements

أبدى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سعادته لوجوده في محافظة بني سويف، في إطار جولات الحكومة بكافة المحافظات، للتفاصيل اضغط هنا..

10 رسائل للسيسي من منصة الأمم المتحدة (فيديوجرافيك)

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مصر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ47، متضمنة حديثًا عن تنمية القارة الأفريقية، وحل مشكلات دول الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة حل القضية الفلسطينية، وإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف بشأن أزمة بناء وملء سد النهضة الأثيوبي، للتفاصيل اضغط هنا..

جونسون للسيسي: نعتزم الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في نيويورك، رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن تقديره للحوار البناء خلال لقائهما الذي تم على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع في فرنسا أغسطس الماضي، معرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

رسميًا.. التموين تبدأ ضم الزوجة غير المقيدة لبطاقة الزوج

بدأت مكاتب التموين، اليوم، بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج، وذلك تنفيذًا لقرار الوزارى رقم 191، للتفاصيل اضغط هنا..

"لجنة استرداد الأراضي": مهلة جديدة لسداد رسوم الفحص والمعاينة حتى 31 أكتوبر

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانوني قبل غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018 وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة، على أن يتم سداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددًا في دورة التقنين واستكمال الإجراءات، للتفاصيل اضغط هنا..

لأول مرة.. فتح باب تظلمات جميع المستبعدين في مكاتب التموين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بشأن التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيًا بقرار لجنة العدالة الاجتماعية، للتفاصيل اضغط هنا..

ننشر نص مداخلة السيسي في قمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التنمية المستدامة تعد أحد أهم إنجازات التعاون الدولى والتنموى، وأحد ركائز المجتمع الدولى متعدد الأطراف، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: نقبل الانتقاد ولكن ما يتم تصديره عن مصر غير حقيقي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي وذلك على هامش تواجده بنيويورك لحضور مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس إن "الوعي لدى الرأي العام في مصر تحسن بشكل كبير، وهناك دول تسخر قنواتها على مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر"، مؤكدا

أن "هذه الدول فشلت في حشد الناس للتظاهر"، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع ولسنا ضد التنمية في إثيوبيا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لن يتم تشغيل سد النهضة "بفرض الأمر الواقع"، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يلتقي 22 رئيسًا ومسؤولاً خلال زيارته نيويورك

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يقرب من 13 رئيس دولة و7 رؤساء وزراء ممثلين لدولهم، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واثنين من مسؤولي المنظمات الدولية، بالإضافة إلى مشاركته في عدة لقاءات مع رجال أعمال ومآدب غداء أثناء زيارته الحالية، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير النقل يبحث مع بومبارديه العالمية التعاون في مجال السكك الحديدية

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وفد شركة بومبارديه العالمية لبحث التعاون في مجال السكك الحديدية، بحضور رئيس وقيادات السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل، للتفاصيل اضغط هنا..

صندوق تحيا مصر: انتهاء فرش 6 آلاف وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة في أكتوبر

أعلن صندوق "تحيا مصر"، أنه من المزمع الانتهاء من فرش وتأثيث 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بحي الأسمرات وحي المحروسة منتصف أكتوبر المقبل، تمهيدا لتسكين الأسر

المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشاة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب، للتفاصيل اضغط هنا..

وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بالمخاطر التي يواجهها الوطن

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛ أن رجال القوات المسلحة لديهم وعى كامل بكافة المخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن ، مشددا

على ضرورة أن يتحلى مقاتلي القوات المسلحة بالانضباط الذاتي والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية والكفاءة القتالية التي تمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل اليهم تحت مختلف الظروف، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تنفي 11 شائعة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي 11 شائعة وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين

للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: "يوم ما هطلب من المصريين هينزل ملايين زي التفويض" (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإعلام عليه دور كبير للتصدي للشائعات التي تحاك ضد مصر، مؤكدًا أن الشعب أصبح أكثر وعيًا ولا يمكن خداع المصريين، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: "إحنا جامدين أوي.. وكل حاجة زي الفل"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقرار الأوضاع في مصر، رغم ما يحاك ضد البلاد من حملات كذب وافتراء وتشويه، للتفاصيل اضغط هنا..

الآلاف يحتشدون أمام المنصة تحت شعار "في حب مصر"

حرص عدد كبير من المواطنين على الاحتشاد أمام المنصة في مدينة نصر، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "في حب مصر"، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بعد رفع كفائتها وفقاً لأحدث النظم القتالية، للتفاصيل اضغط هنا..

بقوة 3 ريختر.. زلزال يضرب الغردقة أمس دون خسائر

قال أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل وعضو لجنة الكوارث بمجلس الوزراء، إن الشبكة القومية للزلازل سجلت مساء أمس الخميس في تمام الساعة 10:42، زلزالًا بقوة 3 ريختر شمال البحر الأحمر، للتفاصيل اضغط هنا..