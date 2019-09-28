7 أيام جريمة.. "محرقة الكوشة وحبس شيما ومجذوب الواحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الوقائع التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

"إخوان وصفحات مزورة"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

"محرقة الكوشة"

لم يكد يمر 20 يومًا على انفصال رحمة عاشور عن خطيبها، حتى وافقت وأسرتها على ارتباطها بآخر، وأقاموا حفل خطوبة، فاستشاط الخطيب السابق غضبًا وانتقم منهم بتحويل الفرح إلى محرقة في 20 دقيقة.

حبس شيما

أيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة حبس المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" 3 سنوات، في قضية ممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

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"مجذوب الواحات"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في جريمة مقتل "مجذوب" عُثر على جثته بمركز الواحات، وتبين أن مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة بعد فشله في ممارسة الشذوذ معه.

جريمة بسبب "موبايل"

لم يدرِ "زودو" السوداني أن تخريبه لهاتف شقيقه "كم. ع" سيتسبب في رحيله عن الدنيا، فما إن علم الأخير بتكلفة إصلاح "الموبايل"، انقض على أخيه بمساعدة صديقه، وسددا له طعنات أنهت حياته، ومن بعدها ألقياه من الطابق الخامس للإفلات من جريمتهما.

"أنا اللي هحمل الأول"

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها في واقعة مقتل سائق على يد زميله بواسطة آلة حادة "مفك"، بسبب أولوية التحميل بمنطقة التجمع الأول.

"جوزي هيعلمك الأدب"

أول أمس الأربعاء، بدت الأجواء مألوفة داخل أروقة قسم شرطة الوراق التابع لمديرية أمن الجيزة، يتفقد العميد هشام لطفي سير العمل ويطمئن على انتظام الخدمات، سيناريو يومي تبدلت أحداثه لدى تلقيه إشارة عبر جهاز اللاسلكي بالعثور على جثة قتيل أعلى الطريق الدائري بنطاق دائرة المركز.

تأجيل تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض لـ2 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

لغز جثتي مسن وزوجته

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم لغز العثور على جثتي "مسن وزوجته" داخل مسكنهما، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، بقصد السرقة.