أخبار مصر | 'رشوان': غرفة عمليات متابعة الصحفيين لم تتلق سوى شكوى واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'رشوان': غرفة عمليات متابعة الصحفيين لم تتلق سوى شكوى واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن غرفة العمليات المشكلة بالنقابة لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في التغطية الصحفية اليوم الجمعة، قد أنهت مهمتها الساعة التاسعة مساء اليوم.

وأضاف في بيان له، أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من الزملاء أثناء تأدية عملهم اليوم، باستثناء واحدة تتعلق بالزميل محمد الشاهد عضو النقابة تخص عمله مع القناة الفرنسية الثانية كمراسل لها معتمد لدى الهيئة العامة للاستعلامات. وتعلق الأمر بعدم حمل الزميل للتصريح القانوني بالتصوير الصادر له من "الاستعلامات" مما أدى لاسيتقافه لمدة ساعتين، إلى أن أرسلت "الاستعلامات" التصريح للسلطات، فتم الإفراج عنه وواصل عمله.

ووجه النقيب الشكر للزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الذين تشكلت منهم الغرفة على ما بذلوه من جهود لمتابعة ورعاية زملاءهم أثناء تأدية عملهم، وهم:

= حسين الزناتي

= عمرو بدر

= أيمن عبدالمجيد

= محمود كامل

= حماد الرمحي

كما وجه النقيب الشكر لمحاميي النقابة وإدارييها الذين عاونوهم في مهمتهم.