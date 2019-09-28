أخبار مصر | عاجل.. السيسي ينعى شهداء اليوم.. ويؤكد: "سرطان الإرهاب يحاول خطف الوطن.. لكننا صامدون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي ينعى شهداء اليوم.. ويؤكد: "سرطان الإرهاب يحاول خطف الوطن.. لكننا صامدون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم.

وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، اليوم الجمعة: "سلامٌ على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن".

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وتابع: "إن سرطان الإرهاب لازال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولازال العقبة التي يتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة".

وأضاف: "شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن".

واختتم قائلاً: "حفظ الله مصر وحفظ شعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".