أخبار مصر | هكذا اختتم آلاف المواطنين حفلهم أمام المنصة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا اختتم آلاف المواطنين حفلهم أمام المنصة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص آلاف المواطنين، من مختلف محافظات الجمهورية، على التواجد أمام المنصة بمدينة نصر، قبل لحظات من نهاية حفل في "حب مصر" لدعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورصدت عدسة "الخليج 365" الأعداد المشاركة في احتفالية لـ"حب مصر" رافعين لافتات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاملين الأعلام المصرية، وسط فرحة وبهجة من جميع الحاضرين.

وتوافد الآلاف من المواطنين على المنصة، منذ صباح اليوم، لإعلان تأييدهم للرئيس والدولة، فيما تواجهة من تحديات وأعمال إرهابية وتخريبية وتحريضية، هدفها هدم وعرقلة مسيرات التنمية بها.