شكرا لقرائتكم خبر عن «معرض نيروبى للكتاب» يختار وزيرة الثقافة ضيف شرف الدورة 22 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والوفد المرافق لها فى افتتاح فعاليات الدورة الـ٢٢ لمعرض نيروبى الدولى للكتاب بكينيا، والمقام بقاعة المؤتمرات فى الفترة من 26-29 سبتمبر الجارى، تحت عنوان «قراءة.. تطبيق.. حرية».

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وافتتحت «عبدالدايم» الجناح المصرى الذى خطف الأنظار بما يحتويه من ٢٢٠ عنوانا من إصدارات الهيئة العامة للكتاب، بالإضافة إلى مستنسخات من برديات فرعونية وبانوراما صور فوتوغرافية للمعالم السياحية والحضارية للوطن، وذلك فى حضور خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا، ولورانس نجاجى رئيس مؤسسة الناشرين الكينيين ورئيس معرض نيروبى الدولى للكتاب، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من كبار الناشرين بكينيا. وتفقدت الوزيرة أجنحة المعرض باعتبارها ضيف شرف هذه الدورة، معربة، خلال كلمتها، عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى لدولة كينيا، والتى جاءت فى مناسبة تعد ملتقى للحضارةِ والثقافة ومكانا لتجمع الفكرِ والإبداع، وأكدت أن معرض الكتاب بنيروبى يعد تدشينا للمشاركة المصرية الأولى فى هذَا المُلتقَى المهم ونقطة انطلاق فى العَلاقة الثَّقافية المِصريّةِ الكِينيّة، تلكَ العَلاقة التى تُعد استكمَالا لعلاقات تاريخِية ممتدة وعريقة بين البلدينْ، وأشارت إلى نهر النيل الذى يعد «شُريان حياة يَربط بينَ جُذورِنَا ويوحد مستقبلَنا، كما يحمل الحيَاة من المنبع كينيا، إلى المصب مصر، ويحمل الحب من المصب مصر إلى المنبع كينيَا».

ولفتت «عبدالدايم» إلى توجه مصر إلى عمْقها الإفريقى باعتباره عنصرًا أصيلًا فى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يولى جل اهتِمامه للتعاون الإفريقى والتنمية الإفريقية، خلال فترة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى ولا يدّخر وسعًا لتحقيق الفوائد الكبْرى للقارة الإفريقية بما فيها مصر، وهو الأمر الذى يجب أن يؤسس مشهدًا ثقافيًّا وإبداعيًّا إفريقيًّا جديدًا. وثمن لورانس نجاجى المشاركة الأولى لمصر فى معرض نيروبى الدولى للكتاب بنسخته الـ٢٢، وعبر عن بالغ سعادته بتواجد وزيرة الثقافة المصرية، مشيرا إلى أهمية مصر ودورها الرائد والمحورى فى مختلف مجالات الثقافة، قائلا: «مصر هى الأب الروحى للكتاب، وهى مهد الحضارات»، مشيرًا إلى الاستفادة من التجربة المصرية من خلال نقل معرض نيروبى هذا العام إلى قاعة ساريت سنتر بعد أن كان يقام فى أماكن غير مناسبة لقيمته الأدبية والثقافية.

وأشاد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وبالمظهر الحضارى بعد نقله إلى مركز مصر الدولى للمعارض بالتجمع الخامس، موضحا أن صناعة الكتاب بكينيا تواجهها العديد من التحديات، لكنهم يعملون على تطوير هذه الصناعة لتحقيق أهدافها والتحفيز على القراءة والاطلاع، مؤكدا أن المعرض يضم ٨٥ جناح عرض، منها ٧٠ محلية و١٥ دولية.