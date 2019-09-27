شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «الفندق الإسلامى» بالغردقة للبيع بالمزاد العلنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو ٦ سنوات من افتتاحه، تم إغلاقه والحجز عليه من أحد البنوك العقارية الشهيرة، ليصبح أول فندق على النظام الإسلامى بالغردقة معروضًا للبيع بالمزاد العلنى، ونشرت إدارة البنك الحاجز على الفندق، إعلانًا بطرحه للبيع بالمزاد.

وشهد عام 2013، افتتاح الفندق على يد عدد من قيادات تيارات الإسلام السياسى، ليكون أول فندق ذا طابع إسلامى بالغردقة دون خمور، بهدف سعى هذه التيارات للسيطرة على القطاع السياحى والفندقى فى مصر، فى هذا الوقت، وأعلن مستأجر الفندق حينها منع تقديم الخمور لنزلائه والفصل بين النزلاء من السيدات والرجال، ولم تمض عدة شهور حتى أغلق الفندق أبوابه، دون استقبال أى سائحين أو نزلاء، سواء أجانب أو مصريين، وظل الوضع قائما حتى الآن، لتنتهى التجربة بالفشل، وطرد مالك الفندق للمستأجر الذى افتتحه بطابعه الخاص، فيما اكتشفت وزارة السياحة أن الفندق لم يصدر له قرار تشغيل، وغير مستوفٍ الشروط والتصاريح اللازمة.

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وكان مسؤولو مكتب وزارة السياحة بالغردقة، وبعد أيام من افتتاحه، أعدوا تقريرا عن الفندق الإسلامى، وأرسل ملفه إلى وزارة السياحة، ولم تصدر أى تأشيرات أو تراخيص لبدء العمل به.

وحرّر المسؤولون محضرين بمكتب وزارة السياحة بالغردقة ضد مستأجر ومشغل الفندق، وأرسل مالك الفندق إنذارًا للمستأجر بفسخ العقد ورفع دعوى قضائية للإساءة للفندق، وأبلغ وزارة السياحة بإلغاء التعاقد والتوكيل مع المستأجر.

ورصدت «المصرى اليوم» بالصور مظاهر إغلاق الفندق وتوقف تشغيله وخلوه من أى سائحين أو أى تأمين من شرطة السياحة، وتغيير اللافتة التى وضعها المستأجر السابق، وعدم وجود أى إضاءة خارجية أو داخلية.