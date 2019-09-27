شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغیط یلتقي وزیري خارجیة إستونیا وأذربیجان في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أحمد أبو الغيط، الأمین العام لجامعة الدول العربیة،«أورماس رینسلو»، وزیر خارجیة إستونیا، على ھامش أعمال الدورة ٧٤ للجمعیة العامة للأمم المتحدة، حیث شھد اللقاء تبادلاً لوجھات النظر بین الأمین العام والوزیر الإستوني حول عدد من الملفات والقضایا ذات الأولویة وفي مقدمتھا تطورات القضیة الفلسطینیة والأوضاع في كل من سوریا ولیبیا والیمن.

وصرح بيان للجامعة العربية بأن التطورات الخاصة بالقضیة الفلسطینیة حظیت باھتمام خاص خلال اللقاء، حیث حرص الأمین العام على تأكید أھمیة الدور الذي یمكن ان تلعبھا إستونیا في إطار عضویتھا المرتقبة في مجلس الأمن من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني وعلى رأسھا حقھا في قیام دولتھا المستقلة على حدود الرابع من یونیو 67، وعاصمتھا القدس الشرقیة.

وأشار البيان إلى أن الأمین العام حرص على تأكید مدى التقدیر الذي تحظى به إستونیا في العالم العربي في ضوء المواقف الإیجابیة التي تتخذھا تجاه القضایا العربیة.

كما التقى أبوالغیط «المار ممادیاروف» وزیر خارجیة أذربیجان، حیث استعرض الأمین العام مع الوزیر التطورات الأخیرة الخاصة بالأزمة اللیبیة منوھاً بأھمیة الاستمرار في بذل مزید من الجھد من أجل خفض التصعید العسكري والتوصل إلى حل شامل للأزمة.