شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس: تركيا وقطر هييأسوا من معاداة مصر وهيلموا الدور قريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، إنه يسعى للانتهاء من المركز الثقافي، موضحا أنه سيكون تحفة معمارية ومن أكبر المراكز الثقافية في الشرق الأوسط من حيث الحجم والمحتوى، وسنركز على مهرجان الموسيقى في المرحلة المقبلة، لأن الفن في مصر عريق، وسنهتم به بشكل كبير.

وأضاف «سميح»، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر»، أن الإرهاب سييأس وداعميه زي تركيا وقطر هييأسوا من معاداة مصر، «وهيلموا الدور بعد شويه لأن عدم الاستقرار في الدول التي حولنا شيء مش كويس، كان ممكن نبقى زي ليبيا وسوريا والعراق».

وتابع «سميح»، أنه متفائل بما يقددمه شباب الجونة وتعاون كل المشاركين في الإعداد والتحضير للمهرجان، ومستبشر خير بختام المهرجان، قائلا «كل الناس لازم تكون متفائلة أننا أمام مستقبل جيدا إن شاء الله».