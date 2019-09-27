شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. انطلاق «المنتدى العربي للعمل التطوعي» لتحقيق التنمية المستدامة 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق المنتدي العربي حول العمل التطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تحت عنوان «شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تعتزم جامعة الدول العربية عقد نسخته الثالثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن ينطلق المنتدى الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019، بفندق هيلتون هليوبليس.

ويشهد هذا المنتدى تسليط الضوء على دور العمل التطوعي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة2030، من خلال جلسته الافتتاحية وجلسات عمله، بحضور أصحاب الخبرات والمبادرات التطوعية في مصر والعالم العربي، للتركيز على مستقبل العمل التطوعي في المنطقة العربية، وإبراز دور الإعلام والرياضة في نشر ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التنمية المستدامة، وتكريم المبادرات التطوعية الفاعلة في المنطقة العربية دعما لجهود التنمية المستدامة.

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كما من المقرر أن يشهد هذا المنتدى حضور برنامج الأمم المتحدة للتطوع، والهلال الأحمر المصري، والمنظمة العربية الكشفية، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونيسكو، ومفوضية شؤون اللاجئين، وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد كبير من المبادرات الشبابية التطوعية الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

كما يسعى المنتدي للتركيز على نقاط هامة في العمل التطوعي سوف يجرى النقاش حولها واستخلاص توصيات مهمة في دعم الدول العربية للعمل التطوعي، ووضع تشريعات تنظم العمل التطوعي، وإنشاء شبكات عربية للعمل التطوعي، ووضع آليات لحوكمة العمل التطوعي، ناهيك عن تعزيز الجدية في تبني المبادرات التطوعية العربية ودعمها.

وجدير بالذكر أن مؤسسة سفراء العمل التطوعي القائمة على الإعداد والتنظيم لهذا المنتدى العربي الهام بالتنسيق والتواصل مع إدارة التنمية المستدامة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سعيا منها في تحقيق أهدافها وهي دعم وتعزيز العمل التطوعي وجعله ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ما تقوم به من أنشطة.