شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة بعنوان «إجراء فتح الشركات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت، الجمعة، نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، من خلال لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة، برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة تحت عنوان «الاستشارات القانونية وإجراء فتح الشركات»، وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي.

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وفى هذا السياق، أوضح المهندس كريم عزت أن الندوة تناولت الجانب القانونى للمشروعات الناشئة سواء كانت مشاريع صناعية أو تجارية، وهو من أكثر جوانب التحديات التي تواجه تلك المشاريع، حتى يتم تسجيل الشركة.

وأشار رئيس لجنة الصناعة والطاقة إلى أن الندوة التي حاضر فيها لؤي الشواربي، المحامى، اشتملت على التعرف على أنواع الشركات المختلفة والشكل القانونى المناسب؛ والطرق القانونية لدخول مستثمرين في المشروع؛ بالإضافة إلى التعرف إلى طرق الاستثمار الجيد في مصر من الناحية القانونية في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن الندوة تأتى في إطار تفعيل نادي ريادة الأعمال «Business Club» والذى يستمر لمدة ثلاثة أشهر لصالح المهندسين الراغبين في إقامة مشروع سواء لمن لا يوجد لديه فكرة أو صاحب فكرة أو بالفعل صاحب مشروع قائم وذلك ضمن فعاليات الأنشطة المقامة من خلال بروتوكول التعاون بين النقابة وإحدى شركات الابتكار وريادة الأعمال.