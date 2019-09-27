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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اكتسى برج خليفة في دبي بالإمارات بالعلم المصري، تضامنا مع الشعب المصري ضد دعوات التخريب والفوضى التي أطلقتها الجماعات الإرهابية. «برج خليفة» يتزين بعلم مصر

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