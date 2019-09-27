شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغیط یلتقي وزیر خارجیة البرازیل في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أحمد أبوالغیط، الأمین العام العام لجامعة الدول العربیة، «إرنستو أراجاو»، وزیر خارجیة البرازیل، وذلك على ھامش أعمال الدورة 74 للجمعیة العامة للأمم المتحدة.

وأوضح بيان الأمانة العامة للجامعة العربیة أن الأمین العام حرص على التأكید على إدراك الجانب العربي لعمق العلاقات والروابط التاریخیة بينه وبین البرازیل، وھو ما یُمكن البناء عليه لتطویر العلاقات على كل الأصعدة، خاصة إذا استشعر أن البرازیل تبادله ذات الحرص وأنھا تتفھم أوضاعه وقضایاه، وفي مقدمتھا القضیة الفلسطینیة باعتبارھا قضیة العرب المركزیة.

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وأضاف البيان أن أبوالغیط عبرّ للوزیر البرازیلي عن ثقته في أن بلاده لن تُقدم على إجراءٍ أو خطوة قد یكون من شأنھا الإضرار بعلاقات البرازیل بالجانب العربي، وفي أن برازیلیا سوف تواصل الالتزام بسیاستھا المستمرة منذ سنوات من دون الإقدام على خطوة نقل سفارتھا إلى القدس أو غیر ذلك من الإجراءات والسیاسات المخالفة للقانون الدولي.

وأعرب أبوالغیط في ھذا السیاق عن ارتیاحه لما استمع إلیه من تأكید الوزیر البرازیلي على حرص بلاده على ألا تأتي علاقاتھا مع إسرائیل على حساب العلاقات مع الدول العربیة التي یدركون أھمیتھا، فضلاً عن عمق الارتباط الثقافي والحضاري البرازیلي-العربي.

وأكد «أبوالغیط» خلال اللقاء على مركزیة القدس بالنسبة للعرب والمسلمین، وعلى خطورة المساس بھا أو تغییر وضعھا القانوني والسیاسي عبر إجراءات أحادیة لا سند لھا من الشرعیة أو القانون، وھو ما حظي بتفھم الوزیر البرازیلي.

وأشار البيان إلى أن الأمین العام للجامعة شددّ على أھمیة الحفاظ على العلاقات بین البرازیل والعالم العربي، مُؤكداً على اعتزاز الجانب العربي بمواقف الحكومات البرازیلیة المتعاقبة حیال القضایا العربیة والقضیة الفلسطینیة على وجه الخصوص، باعتبارھا مواقف مبدئیة تنطلق من مساندة الحق والتزام جانب القانون الدولي، مُضیفاً أن العالم لا یرغب في أن تحید الحكومة الحالیة عن نھج البرازیل الثابت إزاء فلسطین والعالم العربي.