شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغیط یلتقي وزیر خارجیة الیونان في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أحمد أبوالغیط، الأمین العام العام لجامعة الدول العربیة، «نیكوس دندیاس» وزیر خارجیة الیونان، وذلك على ھامش أعمال الدورة 74 للجمعیة العامة للأمم المتحدة،

وتناول اللقاء كیفیة تعزیز العلاقات بین الیونان، كدولة محوریة في المتوسط، وبین العالم العربي.

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وأوضح بيان الأمانة العامة للجامعة العربیة أن أبوالغیط أعرب للوزیر الیوناني عن تقدیره لمواقف أثینا الإیجابیة حیال القضایا العربیة، وفي مقدمتھا القضیة الفلسطینیة، وھو ما ینعكس في تصویت الیونان لصالح القرارات التي تعزز الحقوق الفلسطینیة في الجمعیة العامة للأمم المتحدة.

كما عبرّ أبوالغیط للوزیر الیوناني عن اعتقاده بعمق الروابط التاریخیة بین الیونان والعالم العربي، وبخاصة في الإطار المتوسطي، بما یمھد لعلاقاتٍ أوثق على الصعیدين الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل اكتشافات الغاز في المتوسط وما توفره من فرصٍ للتعاون المشترك والتنسیق من أجل صیانة الحقوق التي یكفلھا القانون الدولي للبلدان في تأمین مصادرھا الطبیعیة، والاستفادة منھا بصورة تعود بالرخاء على الجمیع.

وقدم وزیر الخارجية الیوناني دعوة للأمین العام للقیام بزیارة رسمیة للیونان قبیل القمة العربیة-الأوروبیة الاقتصادیة التي تُعقد في أثینا في شھر أكتوبر القادم.