شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: الإعلام الحكومي والخاص نقل الصورة الحقيقية للمشاهد بمهنية ومصداقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن مشاهد احتشاد المصريين لتأييد الدولة المصرية ورئيسها تدل على وعي كبير من الشعب المصري بما يحاك ضده من مؤمرات تستهدف النيل من استقراره وتعطيل مسيرة البناء والتنمية التي يسلكها الرئيس عبدالفتاح السيسي بوطنية وإخلاص.

وأضاف «زين» أن هذه المشاهد أعادت للأذهان ثورة يونيو المجيدة التي انتفض فيها الشعب المصري ضد جماعة إرهابية أرادت استلاب هويتة والنّيل من لحمته... جماعة القتل والتخريب وخيانة الأوطان وتصدى لها الرئيس وجيش وشرطة مصر لحماية أمن وأمان شعب مصر ومواجهة الإرهاب الأسود حيث سالت الدماء الزكية من أبناء الجيش والشرطة لحماية مصر وشعبها.

ووجه حسين زين الشكر والتقدير لإعلام مصر بجناحيه الرسمي والخاص ممثلاً في إذاعات وقنوات الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية الخاصة المصرية الذين نقلوا تلك المشاهد الرائعة لشعب عظيم قوي الإرادة بمهنية ومصداقية وحرفية فضلاً عن إعلام مصر المقروء والإلكتروني الذين هم جميعاً يعملون كحائط صد في مواجهة القنوات المعادية لمصر وشعبها والممولة لشن حملات ممنهجة تنشر الأكاذيب والشائعات المُضللة لتزييف الوعي وتشويه الحقائق والدعوة للفوضى لهدم ما تحقق من إنجازات كبيرة لا ينكرها إلا حاقد.