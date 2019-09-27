شكرا لقرائتكم خبر عن مي الغيطي: كنت أحلم بالغناء في البداية.. وعمل مسرحي كان السبب في اتجاهي للتمثيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة مي الغيطي إنها كانت تريد الغناء في البداية، مشيرة إلى أنها كانت تحصل على دروس في الأوبرا، مضيفة أن المخرج المسرحي باسم قناوي كان يريد طفلة تقدم عملا مسرحيا وكان لتلك المسرحية فضل كبير في دخولي عالم الفن، مستطردة «أسرتي الفنية ليست لها علاقة ولكن البداية بالنسبة لي كانت مختلفة وتحول حلمي من الغناء إلى التمثيل بفضل ذلك العمل المسرحي».

وتابعت مي، خلال استضافتها في برنامج الجمعة في مصر أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة، أنها تحضر حاليا لمسلسل بطولة النجم الفنان آسر ياسين، بالإضافة إلى فيلمين روائيين أحدهما طويل والآخر قصير.

وأضافت أن مسلسل «القاصرات» كان له الفضل في بدايتي الفنية، فيما يعد مسلسل «جراند أوتيل» بدايتي الجماهيرية.