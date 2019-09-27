سيارتا إطفاء تخمدان حريقا في مطعم بإمبابة دون إصابات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، حريقا اندلع في مطعم بمنطقة إمبابة، مساء الجمعة، دون وقوع إصابات.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم أسفل عقار سكني بشارع نادي إمبابة الرياضي.

دفع اللواء هاني السعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي، وأمكن السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

المعاينة الأولية أشارت إلى نشوب الحريق بمدخنة المطعم، وأجرى رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.