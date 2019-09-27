بالصور.. نواب "دعم مصر" يشاركون في احتفالية تأييد الرئيس بالمنصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد على

شارك الدكتور عبدالهادى القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد كبير من النواب، في المسيرات المساندة للدولة المصرية بالمنصة، ضد دعوات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى.

وقال النائب هانى مرجان، عضو مجلس النواب، عن دائرة منشأة ناصر، إن الشعب المصرى وجه صفعة قوية على وجه الإخوان وأنصارها في قطر وتركيا، مؤكدا أن" ما شهده اليوم أمام النصب التذكاري يؤكد أن المصريين إلى قلب رجل واحد لصد أي مخاطر تهدد استقرار البلاد".

وأكد أن "الحشود الكبيرة من كل فئات الشعب المصري وفي عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية خير دليل على مساندة الشعب للقيادة السياسية والوقوف إلى جانبها من أجل استكمال مسيرة البناء والعبور بمصر إلى بر الأمان".

وشدد على أن المواطنون حرصوا على مساندة الدولة والقوات المسلحة الباسلة ضد دعوات الفوضى، مشيرا إلى أن المصريون مصممون على استكمال مسيرة البناء في البلاد والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.