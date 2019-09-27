شباب حزب الوفد يعلنون مساندة الدولة والجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

رفع قيادات وشباب حزب الوفد علم مصر خلال فعاليات معسكر الشباب المنعقد بمدينة العين السخنة وبلغ حجم علم مصر الذي تم رفعه 150 متر .

وحرص شباب الوفد على ترديد هتاف "تحيا مصر" خلال رفع العلم وسط حالة وأجواء خالصة في حب الوطن.

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وقال محمد فؤاد، سكرتير مساعد الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، إن شباب الوفد قرر الوقوف على الشاطئ حاملا علم مصر بطول 150 مترا، لتوجيه رسالة دعم واضحة للدولة المصرية ضد مخططات هدمه، ومحاولات تفتيت تمسكه وتدميره، مشيرا إلى أن شباب الوفد يقف مساندا للدولة وجيشها.

وحضر عدد من قيادات الوفد مع الشباب من بينهم فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، والمهندس محمد فؤاد سكرتير عام مساعد الحزب، وجمال شحاتة أمين صندوق مساعد وإبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا للحزب، واللواء ياسر عبد العزيز، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، عقب محاضرته فى المعسكر.