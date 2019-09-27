أخبار مصر | وزير الخارجية يُشارك في الحدث رفيع المستوى حول السودان بنيويورك‬

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يُشارك في الحدث رفيع المستوى حول السودان بنيويورك‬ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢٧ سبتمبر الجاري، في الحدث رفيع المستوى حول السودان، وذلك لاستعراض سُبل دعم السودان خلال المرحلة الحالية.‬

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد ‬حرص مصر على دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في إطار علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مُقدماً التهنئة إلى الحكومة والشعب السودانيين على ما تحقق من استعادة الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة، بما يُلبي مصالح السودان ويعود به إلى موقعه الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وأضاف حافظ أن وزير الخارجية دعا المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة السودانية الجديدة، مُشيراً إلى أهمية العمل على رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويُلبي تطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق.