أخبار مصر | محمد عمارة: ما حدث من المصريين اليوم سيكتب في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: ما حدث من المصريين اليوم سيكتب في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي وأمين التسويق السياسي بحزب الحرية المصري، بعظمة ووعي الشعب المصري في مكافحة وهزيمة العدوان المستخدم من قِبل المغرضين ومحاولة تشكيكة في رئيسه الزعيم البطل عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل ومؤسسات الدولة الوطنية

وقال عمارة، إن ما حدث من المصريين اليوم سيكتب في التاريخ فالشعب أثبت أنه واعي للتفرقة بين الحق والباطل ويثق في مؤسسات الدولة الوطنية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال البلد المخلصين الذين يواصلون الليل نهار لخدمة الوطن، وقد ترجم الشعب هذا الوعي في الميادين بعدم الاستجابة للدعوات التخريبية الذي نادى بها سفراء الدمار والخراب بل ونزل ليحتفل ويؤكد أن النسيج المجتمعي للمصريين غير قابل للاختراق.

واختتم استشاري التسويق السياسي مهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب على تلك الانتصار الغالي الذي برهن للعالم كله أن وعي ويقظة المصريين هزموا حروب الجيل الرابع وأدواته الخسيسة في محاولات تفكيك الدول من الداخل، موجهًا رسالته لرجال المؤسسات الوطنية والجيش والشرطة قائلاً: "دمتم لمصر درعا وسيفا ضد كيد المعتدين".

