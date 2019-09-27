أخبار مصر | عاجل.. الجالية المصرية بالسعودية تعلن تأييدها للرئيس السيسي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجالية المصرية بالسعودية تعلن تأييدها للرئيس السيسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأتي ذلك في إطار التضامن مع احتفالات المصريين بالداخل بتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان رفضهم لدعوات الإخوان الإرهابية وأعوانهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية. ورفع أبناء الجالية المصرية الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللافتات المؤيدة للجيش المصري والدولة المصرية، وقاموا بترديد السلام الوطنى.

نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، اليوم الجمعة، مؤتمرًا لدعم الدولة المصرية، بعنوان "جيش مصر خير أجناد الأرض".