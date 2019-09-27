أخبار مصر | قوية بأبنائها.. مواطنون: مصر واحدة ولن يفرقها أحد (فيديو)

أسماء قورة - شهرت أبو المكارم تصوير : عبير أحمد - أحمد علي

قال أحد المواطنين المشاركين في مظاهرات "في حب مصر" إن نزول المواطنين اليوم أثبت للعالم أن مصر واحدة لن يفرقها أحد ولن يستطيع أحد المساس بمصرنا.

وأضاف بأن هذا الحشد الكبير دليل أن مصر منارة العالم، وهو نموذج للعالم أجمع ألا يصدق قناة فضائية تحرض على العنف.

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وانطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة تظاهرات حاشدة في جميع أنحاء الجمهورية تأييدا ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة حكمه، وانتشرت لافتات داعمة للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى الشوارع، تزامنا مع دعوات الشعب المصرى للاحتشاد بميدان المنصة لتأييد الرئيس السيسى.

وتضمنت اللافتات عبارة "لا لإسقاط الدولة المصرية ومش هتبقى زى الدول التانية"، بالإضافة إلى لافتات تحمل شعارات داعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحات تلفزيونية له اليوم فور وصوله مطار القاهرة استقرار الأوضاع في مصر، رغم ما يحاك ضد البلاد من حملات كذب وافتراء

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.