أخبار مصر | افتتاح مقبرتين جديدتين للزيارة في الأقصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مقبرتين جديدتين للزيارة في الأقصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت وزارة الآثار منذ قليل فيديو جديد عن افتتاح أعمال ترميم مقبرتي رقم TT159 وTT286 وهما المعروفتين بـ "نياي وراية" بجبانة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر بعد الترميم بالتعاون مع مركز الآثار الأمريكي بالقاهرة.

واحتفل الجانبان بالافتتاح صباح 8 الجاري بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وتوماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور لويس بيرتيني، مديرة مركز البحوث الأمريكي في مصر.

تفاصيل الترميم

قامت بأعمال الترميم بعثة مصرية أمريكية من مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE)، ووزارة الآثار بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قيمتها 36 مليون جنيه مصري لترميم مقبرتين للنبلاء في منطقة ذراع أبو النجا TT 159 وTT286 وأربعة مقاصير بمعبد خونسو بالكرنك من خلال مدارس الترميم الميدانية التي قامت بعقد سلسلة من التدريبات العملية لأكثر من 300 من أثريي والمرممي وزارة الآثار.

المقبرة الأولى

ترجع مقبرة (TT159) إلى عصر الأسرة 19 وهي تخص شخص يدعي "رعيا" وزوجته "موتمويا". كان رعيا يشغل منصب الكاهن الرابع لامون. ومن اهم المناظر الموجودة بالمقبرة تلك التي تمثل كتاب البوابات والمشاهد الجنائزية.

المقبرة الثانية

وهي المقبرة TT286 والتي تخص شخص يدعي "نياي" وكان يشغل منصب كاتب المائدة من عصر الأسرة العشرين؛ حوائط هذه المقبرة مزينة بمناظر ملونة تمثل الحياة اليومية ومشاهد جنائزية.

ووصف د. وزيري مشروع ترميم المقبرتين ومعبد خنسو بأنه مثال آخر من بين العديد من أمثلة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر". وتابع، "تسهم مثل هذه البرامج في وخلق فرص عمل دائمة وتحقيق الازدهار لمصر".

وتقع مقابر ذراع أبو النجا على البر الغربي لنهر النيل في مدينة طيبة القديمة (الأقصر)، عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسيف.

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ذراع أبو النجا استخدمها المصري القديم كمدينة جنائزية في الأسرة السابعة عشر، ويرجح وجود مقبرة أمنحتب الأول في المنطقة نفسها وهي المقبرة ANB، كما ضمت مقابر لكبار رجال الإمبراطورية المصرية خلال عصر الدولة الحديثة.

وخلال الفترة القبطية شيد المسيحيون ديرًا لهم، وهو دير البخيت، فوق أنقاض المقابر الفرعونية بتلك المنطقة.

أهم مقابر منطقة ذراع أبو النجا.

مقبرة ANB: ويعتقد أنها لأمنحتب الاول والملكة أحمس نفرتاري، مقبرة 13 بطيبة: والخاصة بشورى رئيس حملة مبخرة الإله آمون، ومقبرة 255 بطيبة والخاصة بروى الكاتب الملكي بمدن حورمحب وامون، ومقبرة نفرحتب: واللي عثر فيها على بردية بولاق 18

مقابر طيبة الجنائزية

وهي موجودة على الضفة الغربية لنهر النيل، قبالة مدينة الأقصر في مصر، هذا غير المقابر الملكية المشهورة الموجودة في وادى الملوك ووادى الملكات، فيه مقابر تانية، في العادة بتتسمى مقابر النبلاء، ودي أماكن دفن رجالة الحاشية الملكية الجامدين والأشخاص المهمين في المدينة زمان.

جبانة العساسيف

هي جبانة على الضفة الغربية لنهر النيل في طيبة (الأقصر)بصعيد مصر، وهي تقع في الخليج الجاف المؤدي إلى الدير البحرى جنوب جبانة ذراع ابو النجا.

والعساسيف تحتوي على مقابر من الأسرات 18 و25 و26، والتي تغطي الفترة من 1550إلى 525 قبل الميلاد عبر الأسرات الثلاث.

مدينة طيبه الجنائزية

وهي المنطقة الممتدة بطول البر الغربي لنهر النيل في مواجهة مدينة طيبة القديمة (الاقصر حاليًا) بصعيد مصر والتي تضم مقابر العديد من ملوك الدولة الحديثة وعدد من المعابد الجنائزية والنُصب التذكارية وقصور ملوك تلك الحقبة الزمنية من تاريخ مصر القديمة، والمنطقة بأكملها موقعًا للتراث العالمي من سنة 1979.