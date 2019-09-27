أخبار مصر | رسالة من أم مصرية للسيسي: أوعى تقلق طول ما الشعب معاك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من أم مصرية للسيسي: أوعى تقلق طول ما الشعب معاك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أم مصرية، على هامش تظاهرات المصريين بميدان النصر، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "ياريس أوعى تقلقك في يوم من الأيام طول ما معاك شعب وجيش وشرطة، أنت قولت ياريس انك مش معاك عصاية سحرية وهبني مصر بيكم واحنا وراك".

وأضافت السيدة، في رسالة لقناة الجزيرة: "أحب أقول للجزيرة الخنزيرة اللي عندك كلهم مأجورين احنا نازلين عشان بنحب الوطن"، وأردفت في رسالتها لمعتز مطر قائلة: "يا أهبل بتطل تهطل يا أهبل"

ووجهت أيضا رسالة لمحمد علي قائلة: "أنا بشكر أنك جمعت المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان ينزلوله تاني"، وظهرت الأمهات المصرية اليوم، في مظاهرات دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وشرطتها.

وحملت إحدى هؤلاء الأمهات لافتة تحمل شعار "عشانك أعمل أكثر من كدا" لتدل على مدى حبها للرئيس السيسي، ومدى ثقتها في قيادة مصر إلى بر الأمان ولعلمها الجيد بأن الإخوان وغيرهم ممن يكرهون البلاد يريدون أن تكون مصر في حالة من الفوضى.

ويذكر أن محيط المنصة شاهد مشاركة شبابية كبيرة فى تظاهرة "فى حب مصر ودعم الدولة المصرية" في أول ساعة صباح اليوم لإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد الإرهاب ورفض دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المأجورين.

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ويواصل المواطنين التوافد من مختلف المحافظات على المنصة بمدينة نصر للمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر، وسط مشاركة كبيرة للسيدات والرجال والشباب، رافعين الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسى.

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط استقبال حافل من المصريين.

وداعب الرئيس السيسي، الحضور، قائلا لهم: "صباح الخير، إيه اللي مصحيكم بدري كده النهاردة الجمعة، الموضوع مش مستاهل خالص"، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيا جدا، ولن يقبلوا تزييف الواقع.

وأضاف أن ما حدث قبل ذلك لن يتكرر مرة أخرى، معقبا: "عشان ربنا، وعشان المصريين متقلقوش من حاجة".

وقال "السيسي"، إن مصر في نظر زعماء العالم "زي الفل"، وكافة الأمور تسير بشكل جيد، مضيفا: "مينفعش نسمع كلامهم ونصدقه ونتعامل معاه.. الموضوع مش كده خالص