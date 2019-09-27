مصر | السيطرة على حريق بمطعم في إمبابة دون إصابات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق بمطعم في إمبابة دون إصابات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمطعم أسفل عقار سكني بشارع نادي إمبابة الرياضي، بمنطقة إمبابة، الواقعة بشمال قطاع الجيزة، مساء اليوم الجمعة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطار من اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالجيزة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم أسفل عقار سكني بشارع نادي إمبابة الرياضي، بمنطقة إمبابة، شمال قطاع الجيزة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية تحت قيادة العقيد علاء خلوصي، الضابط بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، مدعومين بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، بمساعدة الأهالي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية، أن الحريق شب بمدخنة المطعم، إلى أن الحريق نشب بمدخنة المطعم، وأجري قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عمليات التبريد لمنع تمدد النيران مرة أخرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وتم انتداب لجنة من المعمل الجنائي لإجراء معاينة لموقع الحريق، ومعرفة سبب نشوب الحريق.