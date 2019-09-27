مصر | السيطرة على حريق بمطعم في إمبابة دون إصابات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق بمطعم في إمبابة دون إصابات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى مدير أمن الجيزة إخطار من اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالجيزة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم أسفل عقار سكني بشارع نادي إمبابة الرياضي، بمنطقة إمبابة، شمال قطاع الجيزة.
وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية تحت قيادة العقيد علاء خلوصي، الضابط بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، مدعومين بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، بمساعدة الأهالي، دون وقوع أي خسائر بشرية.
وكشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية، أن الحريق شب بمدخنة المطعم، إلى أن الحريق نشب بمدخنة المطعم، وأجري قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عمليات التبريد لمنع تمدد النيران مرة أخرى.