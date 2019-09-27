شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استمرار احتفالية المصريين لدعم الدولة فى ميدان الشهيد هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال المصريون يواصلون احتفاليتهم لدعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى، ومطالبته بإكمال مسيرة الإصلاح والتنمية بميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر.

ويواصل جموع المواطنين توافدهم من مختلف محافظات الجمهورية إلى منطقة المنصة للمشاركة بتظاهرة " فى حب مصر" رافعين لافتات مكتوب عليها لا لإسقاط الدولة، ولا للإرهاب، مرددين هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة المصرية

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، وفى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.





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