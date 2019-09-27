فيديو وصور..القوات المسلحة تعلن القضاء على 118 تكفيريا وتدمير 33 بؤرة إرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية :
- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقى، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى - (25 ) على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى.
- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد (118) فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.
- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (273 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير عدد (11 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.
- ضبط وتدمير عدد (37 ) سيارة وعدد (42 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.
- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من اجهزة الاتصال.
- واستكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائى أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية
- كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية :
- ضبط ( 15) بندقية الية وعدد ( 3) رشاش وعدد (2) قاذف RBG وعدد ( 24) خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
- ضبط (2441 ) كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط ( 6265) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى ( 20) كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر وضبط ( 1562086) قرصا مخدرا.
- إكتشاف وتدمير (25 ) فدان من نبات الخشاش والبانجو و( 1268) كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو، وعدد ( 23) عربة تستخدم فى أعمال
التهريب
- ضبط عدد (50 ) جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن ، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (11071 ) فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد، وضبط ( 13) هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.
ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد واصابة ضابط و 9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.
وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
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