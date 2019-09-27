اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الجمعة، منها احتشاد المواطنين دعما لمصر، وكلمة الرئيس السيسي لمستقبليه، وتأكيده أنه "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعى للقلق"، وإعلان وزارة التموين إعادة إدراج المستبعدين من البطاقات بعد التأكد من حقيقة التظلمات.

احتشاد جماهيرى لاستقبال السيسى عقب عودته لمصر.. والرئيس: يوم ما هطلب التفويض هينزل الملايين

المصريون يحتشدون بالمحافظات وأمام المنصة لدعم الدولة ورفض دعاوى الفوضى

وزارة التموين تعلن إعادة إدراج المستبعدين من البطاقات بعد التأكد من حقيقة التظلمات

مصر و6 دول يرحبون بتشكيل اللجنة الدستورية السورية ويؤكدون دعم الحل السياسى

وزارة الصحة ترسل فريقا طبيا لعلاج مواطنى تشاد من فيرس سى أكتوبر المقبل Advertisements

طرح محاصيل الصوب الزراعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 30%

وزارة الإسكان تنتهى من إنشاء 514 بيتا و32 وحدة سكنية بمشروع إسكان الروضة

اقتحام بؤر إجرامية وضبط 713 قطعة سلاح وتنفيذ نصف مليون حكم

القومى للبحوث الفلكية يسجل حدوث هزة أرضية بقوة 3.25 ريختر أمس شرق الغردقة

الأهلى يواجه ريال مدريد فى مباراة القرن بملعب سانتياجو بيرنابيو.. ومؤمن زكريا يصرف جزءاً من مستحقاته

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