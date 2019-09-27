شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد رمضان من مسرح النصب التذكارى: "يا قطر يا تركيا رجالة مصر أهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الفنان محمد رمضان، إلى المسرح المقام أمام المنصة بمدينة نصر، وغنى آخر أغانيه للرد على دعوات التظاهر التي خرجت فى الأيام السابقة، وعقب انتهاء الأغنية نزل رمضان إلى الجمهور، وظل بالقرب منهم.

وقال رمضان موجهاً حديثه إلى الجمهور:"اللى مالوش كبير بيشترى كبير واتربينا على كده، إحنا مش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا لا، ملائكة مصر بتطرد أي شخص وحش، الرجالة أهم يا تركيا، يا قطر أهم الرجالة أهم".

وتابع رمضان حديثه: "المصريين أهم نمبر وان فى دول مرت بثورة مقامتش تانى، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، وردد معه الجمهور، ليؤكد:"وهنغنى دلوقتى لنمبر وان فى العالم ومصر وجيشنا وشرطتنا ورئيسنا نمبر وان".





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