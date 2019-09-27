شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة CNN: آلاف المصريين يحتشدون دعما للرئيس السيسي أمام المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز موقع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تظاهرات المواطنين المصريين المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المنصة فى مدينة نصر، مشيرا إلى احتشاد آلاف المصريين دعما للرئيس للرد على دعوات التظاهر ضده.

ووصل الرئيس السيسى، صباح الجمعة، إلى القاهرة قادما من نيويورك حيث شارك فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحتشد عدد من المصريين لاستقبال الرئيس، وهم يرفعون الأعلام وصوره ويهتفون له.

وقال الرئيس السيسى لدى وصوله، إن الموضوع لا يستحق تجمعهم وإن الشعب المصرى أصبح واعيا جدا ومدركا لمحاولات تزييف الواقع وخداع الناس.

ودعا السيسى إلى عدم القلق من أى شىء، وطالب بعدم تصديق ما يتردد من كذب وافتراء ومحاولات "كتائب إلكترونية" وبعض وسائل الإعلام، لتقديم صورة غير حقيقية.

واعتبر السيسي أن على الإعلام دور كبير في توعية الشعب والتصدى للشائعات وتوضيح الصورة للبسطاء. وقال إن مصر تتمتع بمكانة كبيرة جدا بفضل شعبها.

وأضاف أنه إذا طلب من المصريين توجيه رسالة للعالم كله سوف ينزل ملايين الأشخاص.





































Advertisements



























































