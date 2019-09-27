شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان لـ "اكسترا نيوز" : 4 صحفيين فقط مقبوض عليهم والنقابة لن تتركهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن النقابة لن تتخلى عن أعضائها المقبوض عليهم، ولن تتركهم حتى يتم الإفراج عنهم.

وقال رشوان، خلال لقاءه مع الإعلامى يوسف الحسينى، على فضائية "اكسترا نيوز"، أن المقبوض عليهما من أعضاء النقابة اثنين فقط، هما خالد داوود ، وناصر عبد الحفيظ، لكن لم يتم القبض عليهما خلال أداء عملهما الصحفى، بالإضافة إلى صحفى وصحفية من غير أعضاء النقابة، وأى كلام آخر حول القبض على صحفيين هو محاولة من جانب الجماعات المتطرفة للترويج عن مشهد أسود للصحافة فى مصر.

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