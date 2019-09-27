صور.. إصابة شخص فى انهيار عقار بالمرج وتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنهار منذ قليل عقار مكون من دورين بشارع حسين كامل بالمرج الشرقية بحى المرج بالقاهرة، أسفر عن إصابة شخص إصابات خفيفة ولا توجد حالات وفاة. وتفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء على عبد الله رئيس حى المرج، العقار المنهار. Advertisements وأكد نائب المحافظ، أن العقار قديم وسبق إخلاءه من السكان قبل انهياره، مشيرا إلى أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بتشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة للإطمئنان على حالتها الإنشائية.

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