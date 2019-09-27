شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بيان عاجل من القوات المسلحة عن حصيلة جهود مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، الجمعة، عن حصيلة جهود قوات الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وقالت في بيان: في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم، عن تحقيق النجاحات الآتية

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قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

كما نفذت القوات المسلحة عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة، وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وقيام عناصر المهندسين العسكريين باكشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهادف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.