شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر: بعض الأفلام التجارية على مستوى عال للغاية وتحصل على جوائز بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة مي عمر إنها تختار إطلالتها بعد الاتفاق مع المصمم، وتقوم بانتقاء ما يناسبها، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفنانين كانت إطلالتهم متميزة، مشيرة إلى أن مهرجان الجونة كان مميزا للغاية، لافتة إلى أنها السنة الثانية التي تشارك فيها في مهرجان الجونة السينمائي.

وأضافت مي، خلال استضافتها في برنامج «الجمعة في مصر» في مهرجان الجونة السينمائي، أن الفيلم التونسي «نورا تحلم» من الأفلام الجيدة للغاية، موضحة أن هناك أفلاما مخصصة لأفلام المهرجانات، فيما هناك أفلام تجارية يتم استغلالها وتحصل على جوائز عالمية.

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وتابعت أن هناك أفلاما تجارية مثل «الجزيرة» ولكنه على مستوى عال للغاية.

وأضافت أنها قدمت عملا مسرحيا من قبل، مشيرة إلى أن أجواء المسرح مختلفة تماما عن السينما والتليفزيون.

وأوضحت أنها تعشق الفن، قائلة «أنا بذاكر فن وإخراج وتمثيل وبحب التطوير طوال الوقت».