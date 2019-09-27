شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل سيناء تتبرأ من مسعد أبوفجر وتطالب بالقبض عليه: خان وطنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبرأت القبائل والعائلات بمدينة الشيخ زويد من الناشط السيناوي مسعد أبوفجر بسبب خيانته لوطنه، مطالبين بالقبض عليه ومحاكمته. جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد للتأكيد على رفض الفوضى ودعوات البعض لزعزعة الأمن والاستقرار.

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