شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس: علاقتي بالسوشيال ميديا زيرو.. ويسرا والزعيم الأقرب لقلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، أن تعامله مع مواقع السوشيال ميديا 0%، وأنه ليست علاقة بموقع «فيس بوك»، أو «تويتر».

وأشار ساويرس خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج (الجمعة في مصر) المذاع عبر قناة mbc مصر أن الفنانة يسرا والفنان عادل إمام من أقرب الفنانين إلى قلبه.

وأضاف أنه ممتن للزعيم؛ لأنه أكثر شخص أضحكه في سن الصغر.