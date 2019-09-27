شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس: علاقتي بالسوشيال ميديا زيرو.. ويسرا والزعيم الأقرب لقلبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، أن تعامله مع مواقع السوشيال ميديا 0%، وأنه ليست علاقة بموقع «فيس بوك»، أو «تويتر».
وأشار ساويرس خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج (الجمعة في مصر) المذاع عبر قناة mbc مصر أن الفنانة يسرا والفنان عادل إمام من أقرب الفنانين إلى قلبه.
وأضاف أنه ممتن للزعيم؛ لأنه أكثر شخص أضحكه في سن الصغر.
كانت هذه تفاصيل خبر سميح ساويرس: علاقتي بالسوشيال ميديا زيرو.. ويسرا والزعيم الأقرب لقلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.