شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس: السيسي استلم البلد «خربانة».. والاستقرار وراء الطفرة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، أن المظاهرات التي شهدتها القاهرة الأسبوع الماضي جعلت المستثمر يطمئن أكثر لأنها أعداد لا تذكر، وأشار إلى أن الرئيس السيسي استلم مصر «خربانة»، ولم يكن أمامه حلول كثيرة.

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وأوضح، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج (الجمعة في مصر) المذاع عبر قناة mbc مصر أن الاستقرار الذي تحقق في مصر هو السبب وراء الطفرة الاقتصادية التي حققتها مصر، ووجوده لا بديل عنه من أجل التنمية، معتبرا أن الإعلام في مصر يحتاج إلى تهذيب.

وأشار ساويرس إلى أن أكثر ما يعيب الشباب الآن هو الاستعجال، وعدم الصبر لتحقيق النجاح.

ونصح الشباب بالإصرار والصبر حتى يحققوا تغيرا في حياتهم، منوها بأن عودة المستثمرين بعد فترة الإخوان لم تكن سهلة.