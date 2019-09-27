شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فاكر..الإخوان قتلوا العساكر".. شاهد محمود بدر يقود مسيرة ضد الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود بدر، عضو مجلس النواب، فى مسيرة داعمة للاستقرار ورفض دعوات الإخوان المحرضة للتظاهر والعنف والفوضى والمؤيدة للرئيس السيسى.

ونشر محمود بدر، عضو مجلس النواب، "فيديو" لمسيرة لدعم الاستقرار ورفض الدعوات الفوضوية، وما يروجه الإخوان من أكاذيب والفيديوهات المفبركة والوهمية، عبر حسابه على فيس بوك.

ورددت المسيرة عدد ا من الشعارات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والتى من ضمنها "أوعى تنسى وخليك فاكر .. الإخوان قتلوا العساكر"، "لم يحكمنا الإخوان".