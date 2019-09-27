شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود الليثى يشعل حماس المشاركين بتظاهرة فى حب مصر بالمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الفنان محمود الليثى إلى منطقة المنصة بمدينة نصر للمشاركة فى فعاليات تظاهرة فى حب مصر ودعم الدولة المصرية. عقب وصوله قدم الليثى خلال مشاركته فى الاحتفالية مجموعة من الأغانى الوطنية وسط تفاعل كبير من آلاف المواطنين المتواجدين بمحيط المنصة، مرددا هتافات "يسقط الخونة ويسقط الإرهاب وتحيا مصر" معربا عن سعادته بالمشاركة فى تظاهرة فى حب مصر ودعم الدولة. يشار إلى أن آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية احتشدوا صباح اليوم الجمعة بمنطقة المنصة لرفض دعوات الفوضى والتخريب، رافعين الأعلام المصرية وصور للرئيس السيسى ولافتات بها عبارات لا لإسقاط الدولة ولن تسقط مصر ومش ننسى دم الشهداء. Advertisements















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